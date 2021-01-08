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Черногория отменила обязательный тест на коронавирус для туристов

Черногория отменила обязательный тест на коронавирус для туристов

В Черногории правительство изменило правила въезда в страну. Со вторника, 12 января во время пересечения границы иностранным туристам не нужно будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

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По словам министра, также в выходные разрешили междугородное движение.

Глава Минздрава добавила, что заведения общественного питания, как и раньше, будут работать в ограниченном режиме – с 07:00 до 20:00, а празднование Нового года по юлианскому календарю (14 января) во всех общественных местах запрещено. Также в стране запрещены выступления музыкантов.

Обязательные тесты для въезжающих в страну были введены Черногорией с 22 декабря по 11 января, то есть на время новогодних каникул, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В Черногории в целом подтвердили более 50 тысяч случаев коронавируса, более 700 человек скончались.

По материалам НВ
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