За год Украина почти на треть увеличила импорт картофеля

В 2020 году импорт в Украину свежего или охлажденного картофеля составил $62,71 млн, что в денежном выражении почти на 32% больше показателя 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

По информации агентства, за аналогичный период 2019 года импорт картофеля составил $47,55 млн, а уже в 2020 году вырос на 31,87%.

ТОП-3 импортерами картофеля в Украину в 2020 году стали Беларусь ($27,76 млн), Нидерланды ($12,31 млн) и Российская Федерация ($7,27 млн).

Украина в 2020 году экспортировала картофеля на $87 тысяч млн, что на 45,89% меньше соответствующего периода прошлого года.

Так, в 2019 году экспорт картофеля достигал $1,6 млн, а в 2020 году за этот же период сократился почти вдвое.

Больше всего в 2020 году Украина продала картофеля в Беларусь ($417,54 тысяч), Молдову ($204,39 тысяч) и Египет ($202,3 тысяч).