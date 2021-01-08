0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

За год Украина почти на треть увеличила импорт картофеля

За год Украина почти на треть увеличила импорт картофеля

В 2020 году импорт в Украину свежего или охлажденного картофеля составил $62,71 млн, что в денежном выражении почти на 32% больше показателя 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

По информации агентства, за аналогичный период 2019 года импорт картофеля составил $47,55 млн, а уже в 2020 году вырос на 31,87%.

ТОП-3 импортерами картофеля в Украину в 2020 году стали Беларусь ($27,76 млн), Нидерланды ($12,31 млн) и Российская Федерация ($7,27 млн).

Украина в 2020 году экспортировала картофеля на $87 тысяч млн, что на 45,89% меньше соответствующего периода прошлого года.

Так, в 2019 году экспорт картофеля достигал $1,6 млн, а в 2020 году за этот же период сократился почти вдвое.

Больше всего в 2020 году Украина продала картофеля в Беларусь ($417,54 тысяч), Молдову ($204,39 тысяч) и Египет ($202,3 тысяч).

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.