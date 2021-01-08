0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Volkswagen отзывает 56 000 моделей Golf из-за проблемы с софтом

Volkswagen отзывает 56 000 моделей Golf из-за проблемы с софтом

Volkswagen, крупнейший в мире автопроизводитель по доле рынка, объявила об отзыве 56 000 автомобилей VW Golf для устранения проблем с программным обеспечением, влияющих на информационно-развлекательную систему и камеру заднего вида.

Как сообщает Reuters, представитель компании уточнил, что обслуживание коснется автомобилей последней серии Golf 8, выпущенных до июля 2020 года. Он добавил, что возврат в сервис не является обязательным, но рекомендуется концерном.

Акции концерна упали на 1,6%, что спустило компанию на дно немецкого индекса DAX.

Volkswagen Golf 8 – компактный автомобиль, восьмое поколение семейства Volkswagen Golf. Был представлен в Вольфсбурге 24 октября 2019 года и начал продаваться в Германии в декабре 2019 года. Автомобиль получил множество доработок и новых технологий, в том числе матричные светодиодные фары, улучшенный главный дисплей, интеграцию Alexa и мобильный ключ NFC с совместимыми смартфонами Samsung через ESIM. Golf 8 оснащен также системой помощи водителю Travel Assist, которая позволяет машине самостоятельно ехать по шоссе со скоростью до 210 км/ч.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.