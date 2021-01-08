Volkswagen отзывает 56 000 моделей Golf из-за проблемы с софтом

Volkswagen, крупнейший в мире автопроизводитель по доле рынка, объявила об отзыве 56 000 автомобилей VW Golf для устранения проблем с программным обеспечением, влияющих на информационно-развлекательную систему и камеру заднего вида.
Как сообщает Reuters, представитель компании уточнил, что обслуживание коснется автомобилей последней серии Golf 8, выпущенных до июля 2020 года. Он добавил, что возврат в сервис не является обязательным, но рекомендуется концерном.
Акции концерна упали на 1,6%, что спустило компанию на дно немецкого индекса DAX.
Volkswagen Golf 8 – компактный автомобиль, восьмое поколение семейства Volkswagen Golf. Был представлен в Вольфсбурге 24 октября 2019 года и начал продаваться в Германии в декабре 2019 года. Автомобиль получил множество доработок и новых технологий, в том числе матричные светодиодные фары, улучшенный главный дисплей, интеграцию Alexa и мобильный ключ NFC с совместимыми смартфонами Samsung через ESIM. Golf 8 оснащен также системой помощи водителю Travel Assist, которая позволяет машине самостоятельно ехать по шоссе со скоростью до 210 км/ч.
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