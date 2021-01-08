Два банка отказались сотрудничать с Трампом, - Bloomberg

Два известных финансовых учреждения Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживающих президента США Дональда Трампа, отказались сотрудничать с ним. Причиной являются массовые беспорядки, устроенные сторонниками Трампа в здании Конгресса США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, Deutsche Bank решил воздержаться от каких-либо дальнейших деловых отношений с Трампом и его компанией. При этом президент США должен немецкому банку более 300 млн долларов.
Кроме того, американский Signature Bank, который давно обслуживает семью Трампа, закрывает два личных счета Трампа. На них президент держал около 5,3 млн долларов. В официальном заявлении банк призвал к отставке Трампа “в интересах страны и ее народа”.
Отмечается, что Signature Bank был одним из главных банков для президента США и его семьи. Также услугами этого банка пользовался адвокат Трампа Майкл Коэн.
Напомним, нападение на Капитолий США произошло 6 января. В это время в Конгрессе проходило заседание, на котором должны были утвердить победителя на выборах президента. При этом под стенами Капитолия проходил протест сторонников Трампа.
Сам президент считает виновными в нападении на здание Капитолия в Вашингтоне представителей антифашистского движения “Антифа”. Он заявил об этом в разговоре с лидером меньшинства в Палате представителей, республиканцем Кевином Маккарти.
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