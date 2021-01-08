ТОП-10 профессий на рынке труда в 2020 (инфографика)

В 2020 году наибольшее количество вакансий появлялось для специалистов по продажам, IT, маркетингу, PR, админперсоналу. Об этом свидетельствует аналитика портала grc.ua о ключевых изменениях и тенденциях на рынке труда в прошлом году.

При этом «Продажи» подвинули на второе место «IT», нарастив себе 10% вакансий, по сравнению с 2019 годом. Спрос на IT-специалистов увеличился на рынке труда на 4%. В прошлом году вакансий по этой сфере было 15% от общего количества. Несмотря на тяжелый пандемический год, количество вакансий по остальным сферам увеличилось на 1-2%. На уровне прошлого года остался только «Административный персонал». Поэтому можно сделать вывод, что рынок труда показывает положительную динамику по спросу на специалистов.

В каких отраслях меньше всего вакансий. Вместе с тем можно выделить сферы, где наблюдается очень низкий спрос (менее 1%). Это – представители сферы «Инсталляции и сервис» (специалисты по настройке техники, менеджеры сервиса, сервисные инженеры), «Государственной службы» (архивариусы, ассистенты, библиотекари), «Добычи сырья» (машинисты, электромонтажники, маркшейдеры).

Какие зарплаты предлагали работодатели в топовых профсферах:

54% – до 11 400 грн;

24% – 11 400 – 22 800 грн;

10% – 22 800 – 34 200 грн;

4% – 34 200 – 45 600 грн;

3% – 45 600 – 57 000 грн;

5% – от 57 000 грн.

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Более половины работодателей (52%) ищут специалистов с минимальным опытом работы – от 1 до 3 лет, и только 3% отмечают, что хотели бы взять на работу человека, имеющего опыт более 6 лет. Без опыта работы готовы взять 20% работодателей.

Занятость. Почти все работодатели (95%) ищут специалистов на полную занятость. Здесь спрос и предложение совпадают, потому что почти 80% украинцев ищут именно такой тип занятости. И лишь 13% соискателей готовы иметь частичную занятость на работе, однако спрос намного меньше – только 4% работодателей хотели бы нанять кандидата на частичную занятость.

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