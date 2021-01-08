Кому повысят зарплаты в Украине в 2021 году

В Украине в 2021 году более всего могут возрасти зарплаты в сфере сельского хозяйства, логистики, страхования и у курьеров. В то же время тяжелее остальных будет работникам авиационного транспорта.
Об этом пишет Обозреватель.
Как утверждает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет: “Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильна из года в год. Сейчас экономика кардинально не изменилась, поэтому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где увеличение уже было ранее, в 2018-2019 годах”.
Зарплаты могут повысить работникам:
За последний год ухудшилась ситуация только в сферах, наиболее страдающих от локдаунов. Частично упали зарплаты работников сферы временного размещения и организации питания. А самое резкое уменьшение зарплат – в сфере авиационного транспорта. Если сравнить с 2018 годом, то средняя зарплата здесь упала более чем на 40%, и пока границы остаются закрытыми, ситуация с зарплатами в авиации не улучшится.
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