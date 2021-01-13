Фирма Bentley объявила о рекордных продажах в 2020 году. Несмотря на то, что в течение почти четырёх месяцев завод марки в Крю не работал или работал с 50-процентной загрузкой из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, по итогам года продажи выросли на два процента – до 11 206 машин.
Генеральный директор Bentley Эрдиан Холлмарк признался, что до пандемии в компании ожидали увеличения продаж, но с учётом ограничений по всему миру в течение большей части года достижение рекордных показателей стало «показателем потенциала марки».
В Bentley полагают, что успешный год – результат модернизации модельного ряда и выпуска обновлённой Bentayga. На долю кроссовера пришлось 37 процентов общего числа продаж, вклад купе Continental GT – 24 процента, кабриолета Continental GT Convertible – 15 процентов.
Региональная статистика продаж свидетельствует о том, что итоговыми успехами в 2020 году Bentley обязана Китаю. В Поднебесной спрос на люксовые модели британского бренда возрос на 48 процентов, и это скомпенсировало падение продаж в Великобритании (-22%), Европе (-18%) и Ближнем Востоке (-14%). Доля Китая в общем объёме продаж увеличилась до 26 процентов, это второй рынок после США (доля – 27%), поскольку европейские продажи (доля – 20%) аналитики Bentley приводят без учёта Соединённого Королевства (доля – 10%).
Босс Bentley воздержался от прогноза на 2021 год, поскольку «многое остаётся неопределённым», однако в Крю сохраняют осторожный оптимизм и возлагают большие надежды на обновлённый гибрид Bentayga.
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