Строителям в Киеве задолжали более 28 миллионов гривен зарплаты

Работникам сферы строительства в Киеве задолжали более 28 млн. грн. зарплаты по состоянию на 1 декабря 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.
При этом 84,5% долга приходится на экономически активные предприятия, 11,6% – на предприятия-банкроты и более 4% – на экономически неактивные предприятия.
В целом на 1 декабря 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в столице составляла 338,6 млн грн, из нее 285,4 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.
Основная часть долга образовалась в Печерском (51,5%), Оболонском (15,7%) и Шевченковском (12,3%) районах.
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