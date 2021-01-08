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Строителям в Киеве задолжали более 28 миллионов гривен зарплаты

Строителям в Киеве задолжали более 28 миллионов гривен зарплаты

Работникам сферы строительства в Киеве задолжали более 28 млн. грн. зарплаты по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.

При этом 84,5% долга приходится на экономически активные предприятия, 11,6% – на предприятия-банкроты и более 4% – на экономически неактивные предприятия.

В целом на 1 декабря 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в столице составляла 338,6 млн грн, из нее 285,4 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.

Основная часть долга образовалась в Печерском (51,5%), Оболонском (15,7%) и Шевченковском (12,3%) районах.

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривны. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению с сентябрем (11 998 гривен).

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По материалам Столичная недвижимость
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