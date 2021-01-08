Шмыгаль: Локдаун в Украине мягче, чем в Европе

На совещании у президента Владимира Зеленского в понедельник, 11 января, обсудили усиленный карантин, введенный в Украине с 8 по 24 января.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Отмечается, что президент дал задание правительству как можно скорее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель – 2,14%.
Он также сообщил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности, во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели, и постоянно продлевается.
Кроме того, он подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности, гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.
“Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре (в ноябре. – Ред.) и который дал серьезное снижение заражений. Мы разрешили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас введение строгих норм карантина – вполне верное решением и позволит избежать катастрофы”, – отметил Шмыгаль.
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