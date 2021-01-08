Сколько зарабатывают украинские разработчики (инфографика)

Медианная зарплата разработчика в Украине составляет $2500 в месяц (после налогообложения), согласно данным зимнего опроса. Это на $200 больше, чем в опросе за июнь.

Об этом свидетельствуют опубликованы результаты исследования портала dou.ua в декабре.

Распределение зарплат по должностям:

самая высокая медианная зарплата у System Architect – $ 5300;

Team/Technical Lead – $4300;

Senior Software Engineer – $3800;

Software Engineer – $2000;

Junior Software Engineer- $800;

Intern/Trainee SE – $350.

Среди джуниоров и сеньоров самые высокие медианные зарплаты у Embedded-разработчиков — $1100 и $4200 соответственно. Для Software Engineers медиана почти одинакова для всех специализаций, кроме Desktop — здесь она значительно ниже ($1750).

Динамика. На всех должностях наблюдается рост зарплат, кроме Middle Software Engineers. Их зарплата не изменилась, если сравнивать с прошлым опросом — $2000. В System Architects она выросла на $300, Team/TechLeads — на $150, Senior SE — на $200, Junior SE — на $100. Также в этот раз мы добавили тайтл Intern/Trainee: у этих разработчиков медианная зарплата составляет $350.

Города. Топ-5 городов по самым низким медианным зарплатам среди разработчиков: Кропивницкий — $1250, Николаев и Черновцы — по $1400, Запорожье — $1500, Сумы — $1700.

Интересно, что в Одессе самая высокая медианная зарплата у разработчиков на C++ ($3500 против $3200 в Киеве) и TypeScript ($3600 против $3100 в Киеве). У iOS-разработчиков на Swift медиана во Львове $4400 против киевской $3100. Для всех остальных языков программирования самые высокие зарплаты именно в столице.