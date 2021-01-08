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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ незначительно вырос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился к гривне на 0,3−0,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,27 до 28,28 грн (+0,04%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,44/28,46 до 28,25/28,27 (-0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,26/28,53 до 28,18/28,45 (-0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0%.

Отметим, по мнению депутата от «Слуги народа», председателя налогового комитета Верховной Рады Данилы Гетманцева, украинцам в начавшемся году не стоит ожидать резких скачков курса валюты.

По его словам, в Украине достаточно нормальный платежный баланс, большие золотовалютные резервы НБУ, а также невысокая инфляция по итогам прошлого года.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Alpari, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительное снижение курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,1/28,3 грн», — говорит Иосуб.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, объем международных резервов Украины превысил отметку в 29,00 млрд долларов США. «Чистые» международные резервы (разница между валовыми доходами и обязательствами правительства — ред.) по итогам прошлого года составили 18,11 млрд долларов, относительный рост к ноябрю 2020 года достиг 18,99% – рекордного значения за последние 8 лет. Такой результат стал возможен благодаря взвешенной политике НБУ при активных операциях на межбанке.

Еще почти 3,00 млрд долларов пришли от активных операций Кабмина по управлению государственным долгом. Кроме того, Минфин Украины отчитался о выполнении госбюджета 2020 года по доходам на 102,20%.

«Судя по всему, курс национальной валюты до конца I квартала этого года останется на текущих уровнях. Значительное ослабление возможно лишь при резком ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа новых заболеваний COVID-19, — прогнозирует эксперт. — На неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65».

По материалам Finance.UA
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