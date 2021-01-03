0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, стал богатейшим человеком в мире.

Такие данные приводит издание Bloomberg, в режиме реального времени отслеживающее состояние самых богатых людей мира.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, на момент подготовки материала состояние Илона Маска составило $195 млрд.

У Джеффа Безоса, основателя Amazon, который занимал первую строчку до этого, составляет $185 млрд. У Билла Гейтса — $134 млрд.

Читайте также: Forbes: состояние богатейших людей мира с начала пандемии увеличилось на 1,9 трлн долларов

Рост состояния Маска напрямую связан с котировками Tesla. Капитализация компании почти достигла $800 млрд. Сейчас Tesla дороже, например, Alibaba и Facebook.

Год назад состояние Маска оценивали в $24 млрд. Но за это время рост акций Tesla составил сотни процентов, что подняло Маска на первую строчку рейтинга богатейших.

Что интересно, у американского Forbes также есть рейтинг миллиардеров, показывающий изменения в реальном времени. По данным издания, Маск все еще второй с оценкой состояния в $177 млрд.

Маск сдержано отреагировал на новости о своем богатстве, написав в Twitter: «Как странно».

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.