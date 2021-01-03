Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, стал богатейшим человеком в мире.
Такие данные приводит издание Bloomberg, в режиме реального времени отслеживающее состояние самых богатых людей мира.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, на момент подготовки материала состояние Илона Маска составило $195 млрд.
У Джеффа Безоса, основателя Amazon, который занимал первую строчку до этого, составляет $185 млрд. У Билла Гейтса — $134 млрд.
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Рост состояния Маска напрямую связан с котировками Tesla. Капитализация компании почти достигла $800 млрд. Сейчас Tesla дороже, например, Alibaba и Facebook.
Год назад состояние Маска оценивали в $24 млрд. Но за это время рост акций Tesla составил сотни процентов, что подняло Маска на первую строчку рейтинга богатейших.
Что интересно, у американского Forbes также есть рейтинг миллиардеров, показывающий изменения в реальном времени. По данным издания, Маск все еще второй с оценкой состояния в $177 млрд.
Маск сдержано отреагировал на новости о своем богатстве, написав в Twitter: «Как странно».
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