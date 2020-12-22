Forbes: состояние богатейших людей мира с начала пандемии увеличилось на 1,9 трлн долларов

Самые богатые люди планеты увеличили свое состояние в 2020 году на 20%, несмотря на пандемию COVID-19 и общий экономический спад.
Об этом сообщило издание Forbes. Более 2200 миллиардеров в мире стали богаче в этом году на $1,9 трлн.
По состоянию на 11 декабря их общее состояние оценивалось в $11,4 трлн.
Капиталы 600 американских миллиардеров выросли на $560 млрд и достигли $4 трлн. Этому способствовал рост фондовых индексов – S&P 500 увеличился на 13%, а Nasdaq – на 38%. Рекордсменом среди американских бизнесменов по наращиванию состояния в этом году стал Илон Маск. Он разбогател дополнительно на $110 млрд благодаря росту акций Tesla на 630%. С состоянием в $137 млрд Маск стал третьим в списке самых богатых людей планеты.
Быстрее всех наращивали капиталы миллиардеры из Китая – страны, которая первая столкнулась с коронавирусом. Суммарно они разбогатели на $750 млрд, добавив 60% к прошлогодним капиталам.
400 китайских миллиардеров владеют активами, которые оцениваются в $2 трлн. Кроме того, у 67 миллиардеров из Гонконга совокупное состояние выросло за год на $60 млрд, или 19%. Самым успешным бизнесменом, который приумножил свое богатство, стал производитель бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань – его состояние с $2 млрд в апреле выросло до $62,5 млрд в декабре.
Третьими по успеху в наращивании капитала стали французские предприниматели. Их состояние выросло на $95 млрд, или 23% – до $500 млрд. Наибольший вклад в увеличение совокупного состояния сделали владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно и совладелица L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Мейерс. Акции LVMH за год поднялись в цене на 30%, а L’Oreal – на 25%.
Благодаря успешному году Арно занял вторую строчку в списке самых богатых людей планеты с состоянием в $148,4 млрд.
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