"Укрпочта" запустила услугу по пополнению банковских карточек

“Укрпочта” запустила в 3 тысячах своих отделениях услугу пополнения банковской карточки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты, оборудованных платежными терминалами, теперь можно пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard”, – говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию.
“Тарифы Укрпочты на пополнение наличности ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить налично можно карточку с любой технологией – бесконтактную, с чипом или магнитной лентой”, – отметили в “Укрпочте”.
Сообщается, что для получения услуги клиенту необходимо назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных с учетом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить. Если карта отсутствует, клиент может совершить операцию, указав оператору 16-значный номер банковской карточки для пополнения.
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