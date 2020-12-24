0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

США хотят вводить американцам лишь половину дозы вакцины от коронавируса

США хотят вводить американцам лишь половину дозы вакцины от коронавируса

В правительстве США рассматривают возможность введения части населения лишь половинной дозы инъекций препаратом от COVID-19 компании Moderna.

Об этом заявил глава инициативы Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки и распространения вакцины от коронавируса, Монсеф Слау, пишет CNBC.

Таким образом США смогут достичь “иммунизации вдвое большего количества людей с помощью уже имеющихся доз”. Слау заверил, что иммунный ответ идентичен реакции на полную дозу соответствующей вакцины.

“И поэтому мы ведем переговоры с Moderna и FDA (американский медицинский регулятор. – Ред.). Конечно, в итоге решение будет за FDA”, – подчеркнул он.

Добавим, что вакцина Moderna предусматривает введение двух инъекций с интервалом в четыре недели.

Отметим, что в рамках инициативы Operation Warp Speed, США планировали ввести вакцину 20 миллионам человек до конца 2021 года. Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 2 января прививки получили лишь около 4,2 миллиона американцев.

По данным Университета Джона Хопкинса, в настоящее время средний семидневный показатель новых случаев коронавируса в США достигает 205 093 человек. Эта цифра выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, хотя тестирование и отчетность были непоследовательными в период праздников.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.