США хотят вводить американцам лишь половину дозы вакцины от коронавируса

В правительстве США рассматривают возможность введения части населения лишь половинной дозы инъекций препаратом от COVID-19 компании Moderna.
Об этом заявил глава инициативы Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки и распространения вакцины от коронавируса, Монсеф Слау, пишет CNBC.
Таким образом США смогут достичь “иммунизации вдвое большего количества людей с помощью уже имеющихся доз”. Слау заверил, что иммунный ответ идентичен реакции на полную дозу соответствующей вакцины.
“И поэтому мы ведем переговоры с Moderna и FDA (американский медицинский регулятор. – Ред.). Конечно, в итоге решение будет за FDA”, – подчеркнул он.
Добавим, что вакцина Moderna предусматривает введение двух инъекций с интервалом в четыре недели.
Отметим, что в рамках инициативы Operation Warp Speed, США планировали ввести вакцину 20 миллионам человек до конца 2021 года. Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 2 января прививки получили лишь около 4,2 миллиона американцев.
По данным Университета Джона Хопкинса, в настоящее время средний семидневный показатель новых случаев коронавируса в США достигает 205 093 человек. Эта цифра выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, хотя тестирование и отчетность были непоследовательными в период праздников.
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