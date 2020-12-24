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МАУ возобновит рейсы в Азербайджан

МАУ возобновит рейсы в Азербайджан

Авиакомпания МАУ заявила о возобновлении рейсов в Азербайджан по маршруту Киев-Баку.

Рейсы начнутся с 30 декабря, пока это единственная авиакомпания, которая будет обслуживать этот маршрут.

Полеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям из Киева, по понедельникам и четвергам из Баку.

Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению оперативного штаба при правительстве страны.

Перед посадкой в ​​самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.

Справка Finance.ua:

  • МАУ не возобновляла прямые рейсы в Баку из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новых рейсов, аргументируя это карантинными мерами ввиду пандемии COVID-19.
По материалам Економічна Правда
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