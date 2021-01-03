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На рынке ПК дефицит сохранится до 2022 года, считают аналитики

На рынке ПК дефицит сохранится до 2022 года, считают аналитики

Пандемия и не думает оставлять человечество в покое, спрос на средства удалённой работы продолжает оставаться стабильно высоким, поэтому отраслевые аналитики в своих прогнозах на 2021 год предлагают не рассчитывать на улучшение ситуации с доступностью персональных компьютеров и планшетов.

До сих пор считалось, как отмечает Reuters, что для рынка ПК пиковый спрос наблюдался в 2008 году, когда он соответствовал 300 млн проданных систем, а затем объёмы реализации планомерно двигались к отметке в 250 млн ПК.

Эксперты Canalys ожидают, что к концу 2021 года в активном пользовании по всему миру будут находиться 1,77 млрд персональных компьютеров и планшетов, тогда как в 2019 году их количество не превышало 1,64 млрд штук. Принцип «одно устройство на одно домохозяйство» перестал работать, когда каждому члену семьи потребовался свой ноутбук или планшет для работы или учёбы во время пандемии.

Представители Acer признаются, что готовы брать на себя расходы по доставке ноутбуков для корпоративных клиентов в образовательном сегменте посредством авиатранспорта, чтобы сэкономить месяц по срокам, но сборочные предприятия всё равно не успевают за спросом. Некоторым клиентам, например, заказанные ноутбуки приходится ожидать по четыре месяца.

Специалисты IDC считают, что дополнительные меры финансовой поддержки образовательных учреждений и бизнеса со стороны властей отдельных стран в 2021 году станут одним из факторов, способствующих сохранению дефицита персональных компьютеров. По мнению экспертов, ситуация не разрешится до 2022 года.

Примечательно, что персональные устройства стали эволюционировать в соответствии с требованиями нового времени. Они обзаводятся более качественными камерами и акустическими системами для работы в режиме видеоконференции, распространение получают встроенные сотовые модемы.

Дополнительные функции облегчают процесс авторизации с использованием биометрических данных или позволяют отключать камеры в те моменты, когда они не нужны.

По материалам reuters.com
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