0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Bosch: рынок «автомобильных компьютеров» до 2030 года будет ежегодно расти на 15%

Bosch: рынок «автомобильных компьютеров» до 2030 года будет ежегодно расти на 15%

В компании Bosch заявили, что в современных автомобилях все большее значение приобретает интеллектуальная составляющая. Уже сейчас новые универсальные устройства автомобильной электроники включают все больше функций отдельных блоков управления в центральные, высокомощные электронные модули для помощи водителю и управления движением.

Вскоре к ним присоединятся центральные компьютеры для управления салоном и электроникой кузова. Только с прошлого лета Bosch получила заказы на такие автомобильные компьютеры на сумму порядка 2,5 мдрд евро.

Рынок таких систем оценивается примерно в 20 миллиардов евро, и до 2030 года он будет ежегодно расти на 15%. Именно для того, чтобы иметь возможность удовлетворить такой спрос, в январе 2021 года начнет свою работу новое подразделение Cross-Domain Computing Solutions и его 17,000 сотрудников. В этом подразделении компания Bosch объединит свои аппаратные и программные разработки для автомобильных компьютеров, датчиков и блоков управления для всех транспортных доменов.

В будущем высокопроизводительные блоки управления станут обязательным атрибутом всех автомобилей. В этих центральных узлах сходится вся «нервная система» автомобиля. Благодаря своей огромной вычислительной мощности в несколько миллиардов операций в секунду, центральные компьютеры способны обрабатывать даже большие данные, необходимые для автономного вождения, сервисов, основанных на данных, и постоянного обновления ПО.

По данным McKinsey, доля значимости программного обеспечения для автомобиля вырастет с 10% сегодня до 30% в будущем. Поэтому автомобильные компьютеры, способные работать с такими программными функциями и объемами данных, в скором времени станут стандартном для всех автомобилей, будь то малогабаритные машины, седаны премиум-класса или 40-тонные грузовики.

В ближайшие годы автомобильные компьютеры будут выполнять задачи от разных частей автомобиля — или доменов, как их называют эксперты.

Когда это произойдет, только один центральный компьютер будет отвечать за управление не только движением автомобиля, но и, скажем, электроникой кузова.

Тогда такие центральные компьютеры будут еще более мощными: за последние 20 лет вычислительная мощность блока управления, изначально предназначенного для навигации, выросла в 3000 раз.

Это почти в три раза больше, чем прогнозируется законом Мура, который гласит, что вычислительная мощность удваивается каждые два года. В результате современный бортовой компьютер может управлять не только дисплеями, информационно-развлекательными системами и голосовыми командами, но и другими задачами, например, определенными вспомогательными функциями.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.