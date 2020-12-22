Первой компании из США разрешили зарабатывать на беспилотной доставке

Американский стартап Nuro получил коммерческую лицензию на использование автопилотируемых автомобилей в Калифорнии. Компания стала первой, которая имеет соответствующее разрешение Департамента штата по транспортным средствам.

Как пишет издание TechCrunch, в начале 2021 года Nuro планирует начать коммерческую деятельность по доставке товаров.

«Это даст возможность Nuro оперировать коммерческими услугами, а это означает, что компания сможет взимать плату за доставку в округах Сан-Матео и Санта-Клара», — отмечает издание.

Благодаря полученному разрешению Nuro сможет использовать парк своих авто в округах Санта-Клара и Сан-Матео, в частности, в городах Атертон, Ист-Пало-Альто, Лос-Альтос-Хиллс, Лос-Альтос, Менло-Парк, Маунтин-Вью, Пало-Альто, Саннивейл и Вудсайд. Стоит отметить, что автомобили имеют максимальную скорость 25 миль в час и разрешены для эксплуатации только при хороших погодных условиях на улицах со скоростью не более 35 миль в час.

Издание также отмечает, что компания планирует доставлять товары с помощью специально созданных ботов R2, расширив географию своей деятельности и начав сотрудничество с новыми партнерами.

В Nuro пока не называют города и партнеров, но штаб-квартира компании расположена в городе Маунтин-Вью, и ранее ее представители заявляли о том, что они хотят работать недалеко от главного офиса.