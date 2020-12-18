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Капитализация Xiaomi превысила $100 млрд

Капитализация Xiaomi превысила $100 млрд

Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь имеет повод для празднования: рыночная стоимость его компании наконец превысила $100 млрд. Именно этой отметки китайской Xiaomi не удалось достичь в 2018 году в ходе первичного размещения своих акций на бирже.

Об этом пишет DailyComm со ссылкой на Bloomberg.

23 декабря на торгах в Гонконге акции Xiaomi поднимались в цене более чем на 9%, в результате чего рыночная капитализация компании преодолела знаковую отметку в $100 млрд.

По имеющейся информации, IPO компании на Гонконгской фондовой бирже прошло по цене $2,17 за акцию. Несмотря на это, рыночная капитализация Xiaomi была оценена лишь в $54 млрд – почти вдвое меньшую сумму, чем рассчитывали получить в самой компании.

С момента выхода Xiaomi на биржу в июле 2018 года ее акции торговались ниже начальной цены, но в августе 2020 года дела пошли на пользу китайского производителя смартфонов.

После того, как Xiaomi включили в гонконгский индекс Hang Seng Index, ее акции подорожали более чем вдвое. В декабре, на фоне высоких показателей продаж во время фестиваля онлайн-шопинга Double 12 котировки Xiaomi прибавили еще 20%.

Учитывая финансовые успехи компании, обозреватели ожидают дальнейшее укрепление акций Xiaomi. В конце ноября китайский производитель отчитался о самой высокой квартальной выручке за два года. По итогам третьей четверти 2020 года, продажи у Xiaomi выросли на 34,5% и достигли $11 млрд. При этом чистая прибыль поднялась более чем на 90%, до $740 млн.

По материалам Mind
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