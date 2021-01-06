В НБУ объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового

Фейковый сайт выглядит почти так же, как и настоящий платежный ресурс. Мошенники привлекают внимание жертв рекламой “Платежи без комиссии”.

Об этом сообщают в Национальном банке.

“Жертва заходит на сайт, который выглядит почти как обычный платежный сайт, вводит реквизиты, подтверждает операцию SMS-кодом”, – сообщают в НБУ.

Что делает мошенник:

подменят номер карты получателя на свой. Еще и может добавить лишний нолик к сумме перевода.

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Фактически жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги.

Как можно наткнуться на такой сайт:

мошенники размещают рекламу «Платежи без комиссии», чем привлекают внимание своих жертв.

Что делать, чтобы этого не произошло:

Проверять сайты на сервисе киберполиции “ STOP FRAUD ”.

”. Пользоваться сайтами, адреса которых содержат: https:// и значок «Замочек», значки защиты онлайн покупок от платежных систем Verified by Visa и Mastercard Secure card.

Осуществлять переводы через интернет-банкинг вашего банка.

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