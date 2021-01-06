В НБУ объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового

Фейковый сайт выглядит почти так же, как и настоящий платежный ресурс. Мошенники привлекают внимание жертв рекламой “Платежи без комиссии”.
Об этом сообщают в Национальном банке.
“Жертва заходит на сайт, который выглядит почти как обычный платежный сайт, вводит реквизиты, подтверждает операцию SMS-кодом”, – сообщают в НБУ.
Что делает мошенник:
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Фактически жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги.
Как можно наткнуться на такой сайт:
Что делать, чтобы этого не произошло:
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