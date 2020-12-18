НБУ отменил плату за операции по выплатам ковидной помощи в СЭП

Национальный банк отменил плату за услуги в системе электронных платежей Национального банка (СЭП) при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Решение регулятор ввел с 22 декабря 2020 года и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.
По инициативе Президента Украины в декабре этого года Правительство решило оказать материальную помощь гражданам, которые могут потерять доходы из-за усиления карантина в январе 2021 года. Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО “Ощадбанк”. Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они отметили в заявлении на получение помощи от государства.
Также бесплатными будут и операции по возврату банками незачтенных по определенным причинам сумм средств материальной помощи.
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, которая обеспечивает проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.
Для банков-участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, которые зависят от суммы платежа:
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