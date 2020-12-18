НБУ отменил плату за операции по выплатам ковидной помощи в СЭП

Национальный банк отменил плату за услуги в системе электронных платежей Национального банка (СЭП) при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Решение регулятор ввел с 22 декабря 2020 года и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.

По инициативе Президента Украины в декабре этого года Правительство решило оказать материальную помощь гражданам, которые могут потерять доходы из-за усиления карантина в январе 2021 года. Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО “Ощадбанк”. Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они отметили в заявлении на получение помощи от государства.

Также бесплатными будут и операции по возврату банками незачтенных по определенным причинам сумм средств материальной помощи.

Справка Finance.ua:

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, которая обеспечивает проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Для банков-участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, которые зависят от суммы платежа:

от 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без НДС ;

; от 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без НДС ;

; от 100 000,01 грн – 10 грн, без НДС .

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫