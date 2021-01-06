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Toyota разработала систему, позволяющую одновременно управлять несколькими авто

Toyota разработала систему, позволяющую одновременно управлять несколькими авто

Японская автомобилестроительная компания Toyota разработала новую транспортную систему, позволяющую одновременно управлять несколькими автономными автомобилями.

Об этом сообщает NHK.

Сама система способна управлять автономными автомобилями, разработанными компанией Toyota, размер которых составляет 5 метров в длину и 2 метра в ширину.

В ходе демонстрации эта система помогла очень точно припарковать автомобили в установленном месте. При этом одна из машин должна была пропустить другую, чтобы избежать столкновения.

Японская компания говорит, что система способна сокращать временной интервал между машинами и управлять большим количеством автомобилей в ситуациях, когда многие люди ждут машины.

Компания планирует использовать оборудованные этой системой автомобили для транспортировки спортсменов на Токийских Олимпийских и Паралимпийских играх.

Она также планирует в сотрудничестве с другими компаниями начать к 2025 году использование машин, оборудованных новой системой, для транспортировки товаров и как автолавок.

По материалам УКРИНФОРМ
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