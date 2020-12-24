Налогообложение дивидендов: каких изменений ждать в этом году

С 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса Украины, по которой дивиденды – платеж, который осуществляет юридическое лицо, в т. ч. эмитент корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или иных ценных бумаг, в пользу владельца таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанного по правилам бухгалтерского учета.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Донецкой области.
Для целей налогообложения к дивидендам приравнены по операциям с нерезидентами, относящимся к категории указанных в п.п. “а”, “в”, “ г “ п. п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39. 2 ст. 39 НКУ, а именно:
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