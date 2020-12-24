Налогообложение дивидендов: каких изменений ждать в этом году

С 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса Украины, по которой дивиденды – платеж, который осуществляет юридическое лицо, в т. ч. эмитент корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или иных ценных бумаг, в пользу владельца таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанного по правилам бухгалтерского учета.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Донецкой области.

Для целей налогообложения к дивидендам приравнены по операциям с нерезидентами, относящимся к категории указанных в п.п. “а”, “в”, “ г “ п. п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39. 2 ст. 39 НКУ, а именно:

платежи в неденежной форме, осуществляемые юридическим лицом в пользу его учредителя и/или участника (участников) в связи с распределением чистой прибыли;

суммы доходов в виде платежей за ценные бумаги, которые выплачиваются в пользу нерезидента в контролируемых операциях свыше суммы, которая соответствует принципу “вытянутой руки”;

стоимость товаров, приобретаемых у нерезидента в контролируемых операциях сверх суммы, соответствующей принципу “вытянутой руки”;

сумма занижения стоимости товаров, которые продаются нерезиденту в контролируемых операциях по сравнению с суммой, соответствующей принципу “вытянутой руки”;

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выплаты в денежной или неденежной форме, которые осуществляются юридическим лицом в пользу ее основателя и/или участника – нерезидента Украины в связи с уменьшением уставного капитала, выкупом корпоративных прав в собственном уставном капитале, выходом участника из состава юридического лица в размере, который приводит к уменьшению нераспределенной прибыли юридического лица.

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