Нацбанк возобновит ежегодное стресс-тестирование банков

В 2021 году Национальный банк Украины возобновит ежегодное стресс-тестирование банков и определится со сроками восстановления буфера капитала.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности за декабрь 2020 года.

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«В 2021 году НБУ возобновит практику ежегодного регулярного стресс-тестирования», – указано в отчете.

Его целью будет определение устойчивости банков к возможным будущим неблагоприятным изменениям макроэкономических условий, в частности – более долгой продолжительности коронакризиса. Тестирование будет предшествовать оценке качества активов с повышенным вниманием к реструктуризированному кредитному портфелю банков.

Кроме того, в первом полугодии 2021 года Нацбанк примет решение о графике формирования банками буферов капитала с учетом состояния банковской системы и макроэкономической ситуации. Ранее регулятор анонсировал такое решение в первом квартале 2021 года.

«Буфера консервации капитала и системной важности были отключены в начале кризиса, чтобы банки могли поглощать убытки капиталом и не замедлять кредитования», – говорится в отчете.

В НБУ подчеркнули, что решение о сроках восстановления буферов будет принято только в 2021 году, учитывая состояние экономики после кризиса, и предполагает длительный период их построения.

“Поэтому сейчас банки имеют возможность гибко использовать сложившийся до кризиса ресурс собственного капитала”, – указано в документе.

Также отмечается, что многие банки “приняли взвешенное решение” отложить выплату дивидендов за 2019 года.

“Распределение дивидендов крупных иностранных банков произошло только осенью и только после того, как банки смогли убедиться, что распределение капитала не ослабит их финансовую устойчивость», – добавили в НБУ.