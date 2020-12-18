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Что нужно знать об отмене карантинного моратория на проверки

Что нужно знать об отмене карантинного моратория на проверки

В Управлении Гоструда Закарпатской области предоставили разъяснения об отмене карантинного моратория на проверки.

Напомним, еще в марте Верховная Рада запретила органам госнадзора проводить плановые проверки в сфере хозяйственной деятельности на время карантина.

Так, временно, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, но не ранее 30 июня 2020 года, запрещается проведение органами государственного надзора проверок в сфере хозяйственной деятельности, кроме контроля:

  • за деятельностью субъектов хозяйствования, которые в соответствии с утвержденными Кабмином критериями оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности отнесены к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска;
  • в сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен;
  • в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

То есть, указанными законами введен двойной мораторий на проведение органами госнадзора плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, нормы этих законов в части ограничения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) противоречили друг другу, что создало коллизию в законодательстве Украины.

Поэтому ВРУ 04.12.2020 принят ЗУ, которым, в частности, с целью устранения логической несогласованности в законах № 530-IX и № 533-IX, отменен один из мораториев на проведение органами государственного надзора плановых мероприятий по осуществлению контроля в сфере хозяйственной деятельности.

По материалам Finance.UA
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