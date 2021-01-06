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ФССУ ежегодно компенсирует потерянный заработок для более 5 миллионов украинцев

ФССУ ежегодно компенсирует потерянный заработок для более 5 миллионов украинцев

Ежегодно Фонд социального страхования Украины (ФССУ) компенсирует утраченный заработок для более 5 миллионов застрахованных лиц в связи с временной потерей трудоспособности.

Об этом сказала директор исполнительной дирекции ФССУ Татьяна Михайленко.

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«Под страховой защитой Фонда социального страхования на сегодняшний момент находится около 12 млн застрахованных лиц. Ежегодно фонд компенсирует утраченный заработок для более 5 млн застрахованных лиц в связи с временной потерей трудоспособности. Ежегодно такая сумма составляет около 16 миллиардов гривен», – рассказала Михайленко.

Она проинформировала, что ФССУ осуществляет ежемесячные страховые выплаты лицам, пострадавшим на производстве, или лицам, получившим профессиональное заболевание.

«На сегодня в Фонде социального страхования Украины на учете таких лиц около 202 тысяч. В частности, это и лица с инвалидностью. И ежегодно сумма по выплатам им ежемесячно в фонде составляет около 9 миллиардов гривен», – сообщила Михайленко.

Михайленко рассказала, что ФССУ, кроме страховых выплат, предоставляет дополнительные медицинские и социальные услуги для лиц с инвалидностью, которые пострадали на производстве от несчастного случая.

“Около 20 медицинских и социальных пособий. Прежде всего это пособия, которые касаются лечения, медицинской реабилитации. Это возмещение расходов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, санаторно-курортное лечение. Обеспечиваются лица с инвалидностью дополнительным питанием, постоянным посторонним медицинским уходом, бытовым обслуживанием, а также обеспечиваются лица с инвалидностью слуховыми аппаратами, протезно-ортопедическими изделиями и инвалидными колясками», – проинформировала директор исполнительной дирекции.

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По материалам УКРИНФОРМ
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