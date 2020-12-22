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Xiaomi будет выпускать ноутбуки под брендом Poco

Xiaomi будет выпускать ноутбуки под брендом Poco

Poco, суббренд китайской компании Xiaomi, после нескольких месяцев тишины, сосредоточился на расширении линейки своих продуктов.

За последнее время мы увидели от Poco несколько новых смартфонов, и, судя по всему, только на них бренд не планирует останавливаться. Новая утечка указывает на скорый дебют на рынке Индии ноутбуков Poco.

Дело в том, что регулятор BIS зарегистрировал два аккумулятора для ноутбуков с номерами моделей R15B02W и R14B02W. Источник подтверждает, что эти батареи имеют непосредственное отношение к Poco и Xiaomi, поэтому в скором времени мы увидим клон очередного продукта китайской компании, только с другим именем.

Судя по всему, в планах Xiaomi, чтобы все ее суббренды выпускали теперь еще и ноутбуки. Поэтому в скором времени не станет сюрпризом дебют ноутбука Black Shark.

Скорее всего, ноутбуки Poco окажутся переименованными моделями ноутбуков Redmi для индийского рынка.

По материалам iLenta
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