Шмыгаль пожаловался на «кадровый голод» в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его Кабинету трудно находить нужных специалистов.

Об этом Шмыгаль сказал во время онлайн-мероприятия «Украина и мир в 2021 году».

В то же время, премьер подтвердил кадровый голод в стране и ему сложно находить нужных специалистов.

«Кадровый голод подтверждаю, он есть», – заявил глава правительства в интервью.

По словам Шмыгаля, таких качеств как профессионализм и порядочность для государственной службы в Кабмине недостаточно.

«Что такое сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: беспристрастность и результативность», – отметил премьер.

«Хочется быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат», – добавил он.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” №4096 о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.