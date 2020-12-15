Шмыгаль пожаловался на «кадровый голод» в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его Кабинету трудно находить нужных специалистов.
Об этом Шмыгаль сказал во время онлайн-мероприятия «Украина и мир в 2021 году».
В то же время, премьер подтвердил кадровый голод в стране и ему сложно находить нужных специалистов.
«Кадровый голод подтверждаю, он есть», – заявил глава правительства в интервью.
По словам Шмыгаля, таких качеств как профессионализм и порядочность для государственной службы в Кабмине недостаточно.
«Что такое сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: беспристрастность и результативность», – отметил премьер.
«Хочется быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат», – добавил он.
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