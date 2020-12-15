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Шмыгаль пожаловался на «кадровый голод» в стране

Шмыгаль пожаловался на «кадровый голод» в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его Кабинету трудно находить нужных специалистов.

Об этом Шмыгаль сказал во время онлайн-мероприятия «Украина и мир в 2021 году».

В то же время, премьер подтвердил кадровый голод в стране и ему сложно находить нужных специалистов.

«Кадровый голод подтверждаю, он есть», – заявил глава правительства в интервью.

По словам Шмыгаля, таких качеств как профессионализм и порядочность для государственной службы в Кабмине недостаточно.

«Что такое сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: беспристрастность и результативность», – отметил премьер.

«Хочется быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат», – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” №4096 о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.
  • Для большинства украинцев основным или даже единственным источником доходов является заработная плата. В Украине есть еще и существенная разница между такими понятиями как «официальная», «реальная» и «желательная» зарплата. Также характерно недовольство большинства населения количеством заработанных денег.
По материалам Главком
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