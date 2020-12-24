Две формы пенсионной реформы: почему молодые украинцы могут остаться без пенсий

В Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета. В парламент подан ряд законопроектов, наиболее значимых два – №2683 “Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении” и №4408 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о накопительной профессиональной пенсионной системе (так называемые списки №1 и №2). Новую пенсионную систему хотят принять до конца года.
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Что предложено в этих документах и какими могут быть последствия их принятия.
Что предлагается. Главное в законопроекте №2683 – кто и как будет финансировать накопительные пенсии работников, и где будут находиться накопленные средства.
Финансирование счетов: минимум – 1% от заработка работника, плюс 2% к единому соцвзносу (ЕСВ) с работодателя, всего 3%. Если работник выбирает размер отчислений на личный накопительный счет, равный 2% от его заработка, то работодатель обязан платить дополнительно 3%; если 3%, то работодатель обязан платить 4%; если 4% и более, то работодатель обязан платить 5%. Многие работодатели, например, рестораторы, говорят, что в таких условиях они не выживут.
Но храниться деньги будут не в Пенсионном фонде Украины, а в частных фондах, которые получат обязательную государственную сертификацию. Соответственно, фонды будут иметь доступ к “длинным” деньгам украинцев, и вкладывать их по собственному усмотрению. При этом государство никак сохранение пенсий в этих фондах не гарантирует. Законопроект №4408 касается доплаты к пенсиям тем, кто трудится в особо тяжелых условиях (список профессий №1) и в тяжелых условиях (список №2). Это шахтеры, горняки, металлурги, рабочие химических предприятий, всего несколько сотен профессий. Сейчас этим людям платят повышенные пенсии из Пенсионного фонда. Работодатель должен будет платить за каждое нынешнее рабочее место с вредными и тяжелыми условиями труда повышенный процент ЕСВ: + 15% по рабочему месту с вредными условиями и + 7% по рабочему месту с тяжелыми условиями. В итоге по рабочим местам с вредными условиями ставка ЕСВ составит 37%, по рабочим местам с тяжелыми условиями – 29%.
Но в условиях углубляющегося кризиса предприятия не могут платить дополнительные деньги. За 9 месяцев 2020 года финансовый результат (до налогообложения) предприятий Украины составил 93,3 млрд грн, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 г. А убыточные предприятия получили убытков на 318,5 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем за 9 месяцев 2019 г.
Какие риски. Малопрогнозируемые риски одинаковы для обоих законопроектов. Главный из них – нет гарантии, что нынешние 35-летние, на которых рассчитана накопительная пенсионная система, не останутся через 25-30 лет без пенсий из-за того, что их деньги обесценятся или будут украдены. Неизвестно, что будет в Украине через четверть века. В лучшем случае, нынешние 35-летние получат сильно обесцененные инфляцией пенсии, в худшем – останутся без пенсий. Ни механизмы индексирования инфляции, ни защита сбережений на уровне государства не предусмотрены.
Эксперты отметили, что в Украине за 20 лет так и не появился массовый успешный опыт работы добровольной системы негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень). Наоборот, доказана несостоятельность накопительной пенсионной системы быть привлекательной для работодателей и наемных работников без принуждения со стороны государства.
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