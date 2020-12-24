Компания Hyundai разрабатывает новый турбодвигатель, которым будут оснащаться её «заряженные» модели. Речь идет про автомобили, выпускаемые под высокопроизводительным суббрендом «N».
Суббренд «N» хорошо известен во всем мире. С момента его появления южнокорейский автогигант под ним выпустил уже 10 моделей. В 2021 году линейку высокопроизводительных моделей Hyundai пополнят как минимум две новинки.
По слухам, южнокорейская компания уже работает над новым 2,3 л бензиновым турбодвигателем. Технические характеристики этого силового агрегата пока не известны. Сообщается только, что он будет очень мощным.
Популярность высокопроизводительных автомобилей началась несколько лет назад, после того, как немецкие автопроизводители осознали, что такие модели улучшают имидж бренда и продажи. В результате, Mercedes-Benz AMG, Audi S, RS и BMW M выпускают прекрасные мощные машины. Даже у Volkswagen, который не относится к люксовым, есть свой собственный высокопроизводительный бренд «R».
Что же касается Hyundai, то у него продажи в Европе «заряженных» машин увеличиваются. Особенно, благодаря i30 N, который AutoBild назвал лучшим спортивным автомобилем года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полиция продолжает выписывать штрафы по «еврономерам» на 8500 грн15 ч. назад - 2090 15
Тарифы на газ в 2021 (инфографика)7 ч. назад - 27750 6
Две формы пенсионной реформы: почему молодые украинцы могут остаться без пенсий12 ч. назад - 6199 4
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей11 ч. назад - 1148 3
Названа лучшая основная валюта мира в 2020 годуВчера, 08:23 - 2775 2
Тарифы на газ в 2021 (инфографика)7 ч. назад - 27750 6
Две формы пенсионной реформы: почему молодые украинцы могут остаться без пенсий12 ч. назад - 6199 4
ОСМД: как обманывают жильцов наемные домоуправители12 ч. назад - 4656 2
Как узнать, какие земельные участки свободны и могут быть приватизированы для застройкиВчера, 22:34 - 3396
Полиция продолжает выписывать штрафы по «еврономерам» на 8500 грн15 ч. назад - 2090 15
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 357
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 340
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3074 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 4532 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2110 3