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Hyundai разрабатывает новый турбодвигатель

Hyundai разрабатывает новый турбодвигатель

Компания Hyundai разрабатывает новый турбодвигатель, которым будут оснащаться её «заряженные» модели. Речь идет про автомобили, выпускаемые под высокопроизводительным суббрендом «N».

Суббренд «N» хорошо известен во всем мире. С момента его появления южнокорейский автогигант под ним выпустил уже 10 моделей. В 2021 году линейку высокопроизводительных моделей Hyundai пополнят как минимум две новинки.

По слухам, южнокорейская компания уже работает над новым 2,3 л бензиновым турбодвигателем. Технические характеристики этого силового агрегата пока не известны. Сообщается только, что он будет очень мощным.

Популярность высокопроизводительных автомобилей началась несколько лет назад, после того, как немецкие автопроизводители осознали, что такие модели улучшают имидж бренда и продажи. В результате, Mercedes-Benz AMG, Audi S, RS и BMW M выпускают прекрасные мощные машины. Даже у Volkswagen, который не относится к люксовым, есть свой собственный высокопроизводительный бренд «R».

Что же касается Hyundai, то у него продажи в Европе «заряженных» машин увеличиваются. Особенно, благодаря i30 N, который AutoBild назвал лучшим спортивным автомобилем года.

По материалам autonews.ua
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