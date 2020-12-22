Кабинет министров принял решение ужесточить карантин с 8 января, поэтому украинцам повезло – мы сможем спокойно закупиться подарками и насладиться праздничной атмосферой в городах. Но все с некоторыми ограничениями: из-за коронавируса в этом году не будет ни масштабных ярмарок, ни концертов, ни массовых гуляний в новогоднюю ночь.

Как будут праздновать Новый год и Рождество в городах Украины:

В Киеве установили три елки – на Софийской площади, на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов.

Главная елка в этом году искусственная, ее высота – 31 метр. Дерево украсят 10 метрами гирлянд и 1,5 тысячами игрушек (белочки, шишки, желуди, птицы и так далее). Сначала на верхушку установили огромную сказочную шляпу, но из-за нее разгорелся нешуточный спор, и организаторы решили заменить шляпу на традиционную для украинцев звезду.

Также проект Folk Ukraine подготовил три праздничные локации, которые будут работать с 19 декабря до середины января. На Софийской площади будет тематика «Сказочный лес» (поэтому елка установлена на пне и на ней была эльфийская шляпа). Кроме елки на площади установят домики с сувенирами, горячими напитками и детскую карусель. Возле Арки Дружбы народов появится каток, на Контрактовой площади – каток, горки, домики с сувенирами. Однако из-за пандемии пришлось пожертвовать фудкортами и праздничными концертами.

Небольшую праздничную локацию готовят возле Офиса президента. На Банковой поставили елку, каток и карусель.

Во Львове елка установлена перед Оперным театром, но от масштабных празднований местные власти отказались. Будет несколько небольших праздничных локаций, традиционная рождественская ярмарка – под вопросом.

Главной елкой в Одессе можно будет любоваться на улице Дерибасовской, также там организуют празднование Дня святого Николая. На Приморском бульваре будет работать новогодняя карусель и паровозик. Но, по словам властей, большая часть мероприятий перейдет в онлайн-формат: трансляция концерта и поздравления мэра. Кроме того, в каждом районе города организуют праздничный фейерверк.



В Ивано-Франковске В новогоднюю ночь вместо концерта будут транслировать праздничную программу на большом экране.

В Тернополе будет работать «Файне зимове містечко», где обустроят каток и аттракционы. Но это при условии, что не будет роста количества больных коронавирусом.

В Харькове установили елку на площади Свободы, там же до конца марта будет работать каток. С 19 декабря по 17 января в городе организуют ярмарку, но именно в новогоднюю ночь никаких масштабных празднований не будет.

В Полтаве, Черновцах, Днепре, Кропивницком, Житомире, Николаеве, Херсоне, Черкассах, Ужгороде и Запорожье установят новогодние елки, но массовых мероприятий возле них не будет.

В двух городах – в Виннице и Ровно – решили не устанавливать главную елку.

«В этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах, украсим центр города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы», – сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов. В Ровно решили украсить новогодними игрушками елки, которые растут на Майдане Независимости.

В январе 2021 года украинцы будут отдыхать 12 дней.