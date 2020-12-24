Когда и на сколько возрастут пенсии в 2021

Благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен пенсии с 1 января 2021 возрастут на 300 грн – до 2400 грн. Повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.
Еще за месяц до октябрьских местных выборов был анонсирован поэтапный рост пенсий в течение всего следующего года.
Первое – уже с 1 января. Благодаря повышению минимальной заработной платы с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн пенсии вырастут на 300 грн – до 2400 грн, с декабря – до 2600 грн. Повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.
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Отмечается, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. А в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.
Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие граждане будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн.
При этом, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы с декабря 2021 г., вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.
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