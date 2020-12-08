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Основные цифры бюджета-2021 (инфографика)

Основные цифры бюджета-2021 (инфографика)

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовали 289 депутатов.

Основные показатели. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Прожиточный минимум. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января – 2189 гривен, с 1 июля – 2294 гривны, с 1 декабря – 2393 гривны.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января – 1769 гривен, с 1 июля – 1854 гривны, с 1 декабря – 1934 гривны.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.

Расходы на госструктуры. На Офис генерального прокурора в 2021 году предусмотрели 11 531,6 млн гривен. Это на 52,6% больше, чем в текущем году.

  • Расходы на Государственное бюро расследований составляют 2 484,1 млн гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году. На
  • Службу безопасности предусмотрели сумму в 14 746,3 млн гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году.
  • Расходы на Национальное антикоррупционное бюро составят 1 065,8 млн гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году. На
  • Министерство внутренних дел выделили 85 815, млн гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году.

Справка Finance.ua:

  • Глава Минфина Марченко сообщил, что, согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.
  • Зарплаты нардепов пересчитают. Общие расходы увеличат на полмиллиарда, зарплаты вырастут в связи с перерасчетом прожиточного минимума, а на аренду квартир каждый иногородний сможет получить по 237 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
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