Зарплаты нардепов пересчитают: Рада показала расходы на 2021-й

Рада вместе с проектом бюджета-2021 рассмотрит также и свою смету на следующий год. Общие расходы увеличат на полмиллиарда, зарплаты вырастут в связи с перерасчетом прожиточного минимума, а на аренду квартир каждый иногородний сможет получить по 237 тыс. грн.
Расходы на депутатов за несколько лет взлетели в 1,5 раза. Каждый народный депутат, помимо зарплаты и денег на помощников, получают компенсации практически на все: на аренду жилья, на транспорт, даже на телефон. К примеру, на 2021 год каждому иногороднему парламентарию предусмотрели по 19,7 тыс. грн в месяц на аренду квартиры. За такие деньги можно снять хорошую квартиру в центральной части Киева.
Как пересчитают расходы нардепов. На проезд депутатам дают по 7,5 тыс. грн в месяц. За эти деньги, например, можно купить 33 билета в Одессу на плацкарте. Еще 407 грн в месяц выделяют на телефонную связь.
Сколько выделят на каждого депутата в 2021-м (расходы на 12 месяцев):
И хотя общий бюджет на Верховную Раду увеличится с 2,037 до 2,535 млрд грн, зарплаты нардепов, вероятно, вырастут только в связи пересчетом прожиточного минимума. Как и в прошлом году, общий бюджет “на зарплаты” составит 1 млрд грн, 20,7 млн грн дадут на командировки, а еще 621 тыс. грн потратят на продукты. Всего в Украине 422 депутата. Если учесть все расходы, в том числе на содержание автопарка, здания, на коммунальные услуги, на освещение работы, каждый обходится украинцам в 6 млн грн в год.
Скриншот “Обозреватель”
В сумме народный депутат может получить оклад и сумму, равную его зарплате, на выполнение своих обязательств. К примеру, если вы рядовой член комитета, можете рассчитывать примерно на 45,4 тыс. грн (оклад плюс на выполнение обязательств) в 2021-м. Кроме того, еще 56,7 тыс. грн дадут на помощников и 19,7 тыс. на квартиру (если вы без столичной прописки).
Как повысят оклады:
Кроме этого, парламентарии имеют право на 45 дней отпуска (простой украинец на 24) и на 31 помощника. Часть из них можно оформить на зарплату, а остальным просто дать удостоверения помощника народного депутата на общественных началах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дорогеВчера, 17:18 - 1942 12
Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась, и она все еще выше, чем в ЕвропеВчера, 19:00 - 2916 9
Возле Рады снова митингуют ФЛП9 ч. назад - 790 8
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 61231 6
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить7 ч. назад - 2050 3
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 61231 6
Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банк10 ч. назад - 4894
Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов7 ч. назад - 3802
В Украине могут перенести индексацию пенсий в 2021 годуВчера, 20:00 - 3746 1
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить7 ч. назад - 2050 3
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом8 ч. назад - 450
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1170 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1364
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1892 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3817 12