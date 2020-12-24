Пенсионерам рассказали, кто имеет право на 20% надбавку

Украинцам объяснили, что получатели пенсий могут рассчитывать на повышение к выплатам за проживание в горной местности.
Об этом сообщает Пенсионный курьер в FACEBOOK.
Такая надбавка составляет 20%.
Статьей 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусмотрено, что размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или учащегося на территории населенного пункта, которому присвоен статус горного, увеличивается на 20 процентов.
Читайте также: Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить
Итак, статус такого лица предоставляют гражданам, которые постоянно проживают, работают или учатся на дневных отделениях учебных заведений на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, о чем исполнительный орган соответствующего местного совета выдает удостоверение установленного образца.
Как получить эту надбавку? Для повышения пенсий такие лица должны подать в территориальное управление Пенсионного фонда копию соответствующего удостоверения установленного образца или другой документ, подтверждающий проживание, работу (учебу) лица на территории такого населенного
пункта.
Это предусмотрено в пункте 2.14 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 2021Вчера, 08:12 - 131839 28
В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч автоВчера, 11:00 - 852 27
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Позавчера, 21:02 - 9338 9
Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компаниюВчера, 10:20 - 1920 4
В Минсоцполитики объяснили, почему Украине нужен второй уровень пенсионной системы21.12.2020, 10:02 - 575 3
Межбанк: с валютой всё будет очень непростоВчера, 10:55 - 10398
Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджетаВчера, 12:17 - 2521 2
Польша обновила правила въезда для украинцевВчера, 12:28 - 2363
5 признаков того, что пора сменить работу (инфографика)Вчера, 14:09 - 2227
Куда украинцы ездили на заработки: самые популярные направления трудовой миграции в 2020Вчера, 16:26 - 1938 1
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 611
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 414
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3524 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 5088 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2234 3