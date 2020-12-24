Пенсионерам рассказали, кто имеет право на 20% надбавку

Украинцам объяснили, что получатели пенсий могут рассчитывать на повышение к выплатам за проживание в горной местности.

Об этом сообщает Пенсионный курьер в FACEBOOK.

Такая надбавка составляет 20%.

Статьей 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусмотрено, что размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или учащегося на территории населенного пункта, которому присвоен статус горного, увеличивается на 20 процентов.

Читайте также: Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить

Итак, статус такого лица предоставляют гражданам, которые постоянно проживают, работают или учатся на дневных отделениях учебных заведений на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, о чем исполнительный орган соответствующего местного совета выдает удостоверение установленного образца.

Как получить эту надбавку? Для повышения пенсий такие лица должны подать в территориальное управление Пенсионного фонда копию соответствующего удостоверения установленного образца или другой документ, подтверждающий проживание, работу (учебу) лица на территории такого населенного

пункта.

Это предусмотрено в пункте 2.14 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».