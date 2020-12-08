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Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год

Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовало 289 депутатов.

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Ко второму чтению Минфин предлагал увеличить доходы на 20,9 млрд грн (до 1,092 трлн грн), уменьшить расходы 2,78 млрд грн (до 1,328 трлн грн), а предельный дефицит снизить на 23,7 млрд грн — до 246,6 млрд грн (с 6% до 5,5% ВВП). В ходе внесения изменений в Бюджетный кодекс депутаты поддержали поправку о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога с горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления. В связи с этим бюджетный комитет провел внеочередное заседание, чтобы сбалансировать законопроект о госбюджете. Для этого доходы и расходы спецфонда уменьшили на 8 млрд грн. Таким образом, доходы бюджета составят 1,084 трлн грн, расходы – 1,320 млрд грн.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению Минфин предусмотрел поступления в спецфонд 7,4 млрд грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей, увеличил план поступлений от НДС с произведенных в Украине товаров на6,4 млрд грн, по части чистой прибыли госпредприятий и дивидендов – на 4,2 млрд грн, ввозной пошлины – на 2,4 млрд грн, налога на прибыль предприятий – на 1 млрд грн.

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Депутаты предлагали ко второму чтению увеличить расходы на 20,2 млрд грн.

Вчера бюджетный комитет парламента внес еще ряд изменений в законопроект. Он, в частности, предположил, что распределять субвенции на социально-экономическое развитие будет создана Минфином комиссия, в состав которой войдут члены бюджетного комитета (не менее половины членов комиссии).

По материалам НВ
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