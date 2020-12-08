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Выплаты ФЛПам: что делать, если не работает "Дія"

Выплаты ФЛПам: что делать, если не работает "Дія"

По инициативе Президента Украины запущена услуга по оформлению единовременной материальной помощи ФЛПам и наемным работникам в приложении и на портале Дія. Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

“Подать заявление на получение пособия можно до 31 декабря. Поэтому все украинцы, которые имеют право на получение такой помощи, точно смогут воспользоваться этим сервисом. Услуга доступна на портале и в приложении. Еще есть более двух недель, чтобы воспользоваться ею”, – заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Если не работает “Дія”. С момента запуска услуги “Единовременная материальная помощь ФЛПам и наемным работникам” сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. В Минцифры отметили, что министерство получает более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Дія.

Пользователи могут попытаться получить услугу через приложение Дія. Однако, если в это не получается, стоит сделать паузу и попробовать позже.

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“Если вы уже подали одно заявление, не пытайтесь отправлять сразу еще одно. Обо всех статусах вашего заявления вы можете узнать в вашем кабинете гражданина на портале Дія или через push-оповещения в приложении. Информация о зачислении средств поступит от вашего банка”, – прокомментировали в Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • По подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут лишиться доходов в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.
  • Finance.ua решил спросить читателей портала, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч. Что ответили респонденты – узнавайте по ссылке.
По материалам Finance.UA
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