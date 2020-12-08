Успеть к Новому году: Шмыгаль - о помощи бизнесу

Заявители, которые не будут медлить с обращением за единовременным пособием от государства в размере 8 тыс. гривен, должны получить его до Нового года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, на портале “Дія” за 10 часов зарегистрировали более пяти тысяч заявок на единовременное денежное пособие для ФЛП и наемных работников.
“Регистрация продлится с сегодняшнего дня и до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируются 29-31 декабря, получат оплату в начале января. Остальные заявители должны получить выплаты до Нового года”, – отметил Премьер-министр.
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