Успеть к Новому году: Шмыгаль - о помощи бизнесу

Заявители, которые не будут медлить с обращением за единовременным пособием от государства в размере 8 тыс. гривен, должны получить его до Нового года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, на портале “Дія” за 10 часов зарегистрировали более пяти тысяч заявок на единовременное денежное пособие для ФЛП и наемных работников.

“Регистрация продлится с сегодняшнего дня и до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируются 29-31 декабря, получат оплату в начале января. Остальные заявители должны получить выплаты до Нового года”, – отметил Премьер-министр.

Справка Finance.ua: