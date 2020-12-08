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Успеть к Новому году: Шмыгаль - о помощи бизнесу

Успеть к Новому году: Шмыгаль - о помощи бизнесу

Заявители, которые не будут медлить с обращением за единовременным пособием от государства в размере 8 тыс. гривен, должны получить его до Нового года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, на портале “Дія” за 10 часов зарегистрировали более пяти тысяч заявок на единовременное денежное пособие для ФЛП и наемных работников.

“Регистрация продлится с сегодняшнего дня и до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируются 29-31 декабря, получат оплату в начале января. Остальные заявители должны получить выплаты до Нового года”, – отметил Премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал Закон, который предусматривает предоставление единовременного пособия в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые лишились части дохода вследствие карантина.
По материалам Finance.UA
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