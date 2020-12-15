Как карантин повлиял на экономику Украины

Карантинные ограничения в Украине по-разному повлияли на сектора экономики, в частности больше всего пострадали сферы, связанные с необходимостью посещения общественных мест, собранием людей.
Об этом сообщил глава Центра прикладных исследований Андрей Каракуц по результатам опроса представителей бизнеса, органов центральной и местной власти и сферы здравоохранения во время пресс-конференции в Киеве.
“Мы получили такую картину, что очень по-разному повлияло решение правительства о жестком локдауне, карантинных ограничениях на разные сектора экономики. То есть, если определенные сектора, которые были связаны с посещением публичных мест, собранием людей, получили самый мощный удар, то если брать такие сектора, как сельское хозяйство или химическая промышленность – на них локдаун имел значительно меньшее влияние”, – сказал Каракуц.
Он добавил, что есть также некоторые отрасли, которые получили выгоду от ситуации с карантином, то есть они росли, в отличие от других секторов экономики, например – фармацевтическая промышленность.
По данным исследования, вызванные пандемией экономические перекосы не привели к проблемам в украинской банковской системе, которые бы могли быть причиной для вывода банковских учреждений с рынка. В то же время в исследовании отмечают, что во втором квартале 2020 года прибыль украинских банков упала более чем вдвое по сравнению с первым кварталом — до 7,7 млрд грн. Это также в 2,4 раза меньше по сравнению со II кварталом 2019 года. Если взять результаты полугодия, то прибыль банков за первое полугодие 2020 года была на 23,4% меньше аналогичного периода 2019 года. Количество убыточных банков выросло с 6 в 2019 до 23 во II квартале 2020 года.
В секторе производства пищевой продукции работа во время карантина не прекращалась. Среди главных проблем, с которыми столкнулись опрошенные компании, была сложность доступа работников к своим рабочим местам.
Распространение пандемии и введение карантина в основном негативно повлияли на состояние отечественного экспорта, прежде всего, из-за снижения объемов международных перевозок. Как отмечается, в условиях карантинных мер показатели доходности украинских компаний-экспортеров снизились — и в натуральных показателях, и в объемах поступлений на тонну продукции.
Карантинные ограничения негативно повлияли на деятельность украинских импортеров, ввиду закрытия международного авиасообщения в конце марта 2020 года. Многие отечественные компании столкнулись с проблемами поставки товаров и выполнения финансовых обязательств перед клиентами.
Динамика поступлений ІТ-компаний за первый квартал 2020 г. (апрель-июнь) в карантинных условиях несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом за предыдущие годы. Некоторые ІТ-компании ощутили сокращение объемов прибыли во втором квартале 2020 г., по сравнению с первым (на 4-5% в EPAM).
Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и кинотеатры наравне с ресторанным бизнесом и туризмом во время карантинных ограничений пострадали едва ли не больше всех других секторов экономики.
С точки зрения динамики объемов прибыли карантинные ограничения не нанесли большого ущерба системам организации доставки (в частности, портовой отрасли и почтовым операторам).
За 9 месяцев 2020 года морские порты Украины обработали 118,78 млн тонн грузов, на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено внешней конъюнктурой на ключевых экспортных рынках.
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