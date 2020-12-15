Специалисты рассказали, выдержит ли экономика и бизнес локдаун в январе

Если Украина закроется на локдаун в январе, как заявляет министр охраны здоровья Максим Степанов, последствия для бизнеса и для экономики будут не такими плачевными, как если бы ограничения усилили перед Новым годом.

Это признают и представители бизнеса, и экономические эксперты, пишет сайт Сегодня.

“В целом я считаю это более рациональным. Потому что в январе обычно наблюдается спад потребительской активности. Ведь люди покупают подарки перед Новым годом, а не после. И, соответственно, вариант локдауна в январе, а не в декабре, будет наименее болезненным для бизнеса», – говорит член Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Михаил Соколов.

Бизнесмен и блогер Алексей Давиденко также считает, что локдаун в начале января будет менее ощутимым для бизнеса и менее губителен для экономики. Но он придерживается мнения, что основанием для его введения должны быть медицинские расчеты.

“Первые две недели января, на мой взгляд, будут наименее ощутимы и наименее губительны для экономики. Это правда. Но вопрос же в том, что до них еще 26 дней. Это жизнь пациентов, силы врачей, мощности реанимации и тому подобное. Хватит ли дотянуть без массовых осложнений и летальности? Боюсь, нет…», – говорит Алексей Давиденко.

А вот экономический эксперт Борис Кушнирук обращает внимание на то, что уже само ожидание локдауна, о котором много говорили, все время называя разные даты, оказало негативное влияние на состояние бизнеса.

«Если сравнивать, что лучше – локдаун в декабре или в январе, – то локдаун после Нового года, по моему мнению, лучше. Все равно в это время падает активность. Но неопределенность с датами уже сама по себе заложила предпосылки для падения экономики и привела к потерям в бизнесе. Потому что многие просто не рискнули закупить готовую продукцию или сырье. Так что продажи уже будут меньше, чем могли бы быть. И это уже не исправишь, за две недели никто не успеет закупить, привезти и тому подобное», – говорит Кушнирук.

Эксперт также добавляет: несмотря на то, что локдаун придется на праздничный период, когда многие идут на «новогодние каникулы», по сравнению с весной этот второй локдаун будет восприниматься более болезненно и населением, и бизнесом.

Если говорить о том, как локдаун отразится на экономике в целом, на ВВП, то, по мнению экспертов, от январского локдауна падение будет меньше, чем от декабрьского, если бы он был введен.

Кушнирук напоминает, что в январе каждого года фиксируется снижение экономических показателей по сравнению с декабрем. Поэтому корректнее, по его убеждению, сравнивать итоги месяца год к году, считает он. Но даже при таком сравнении устрашающих цифр падения за январь мы, скорее всего, не увидим, считает он. В частности, потому что половина экономики находится в тени. Особенно много там представителей торговли и общественного питания, которые, как считается, больше других страдают от жесткого карантина.

Что же касается торговли лекарствами, которая, как подсчитали, выросла процентов на 40, она, по мнению экономистов, не окажет большого влияния на общие показатели, так как занимает всего около 2% ВВП.