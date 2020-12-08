Tesla предлагает уникальную акцию, чтобы увеличить продажи электрокаров

Компания Tesla предложила всем покупателям на североамериканском рынке до конца года бонус в виде 12 месяцев бесплатного и безлимитного доступа к зарядным станциям Supercharger. Таким образом производитель пытается нарастить продажи электромобилей.

Как пишет Electrek, акция распространяется на все Model 3 и Model Y, поставленные с 12 по 31 декабря 2020 года. Исключением является лишь базовые версии Standard Range.

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Напомним, в 2019 году Tesla поставила цель продать в 2020-м полмиллиона электромобилей. Она добилась бы этого и без дополнительных усилий, однако коронакризис ослабил статистику. Так, по итогам трех кварталов текущего года Tesla реализовала 329 980 электрокаров. Чтобы выполнить план и превзойти показатель в 500 тысяч, компании нужно за четвертый квартал отгрузить не менее 170 020 машин.