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Как локдаун в январе скажется на бизнесе

Как локдаун в январе скажется на бизнесе

Предприниматели в большинстве своем положительно восприняли весть о датах введения локдауна. Это несмотря на то, что локдаун опасен и убыточен для бизнеса в любое время. А вот в период с 8 по 24 января эти убытки можно минимизировать, поэтому соответствующее решение – лучшее из всех предлагаемых.

Такое мнение высказал глава Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев.

Если сравнивать локдаун в конце декабря и в середине января, то середина января – это лучше для большинства регионов. Дело в том, что страна большая и для разных регионов степень влияния этих дат разная, – объяснил Трахачев.

Он также отметил, что предприниматели хорошо восприняли это решение, ведь о нем сообщили заранее.

“Это дает возможность спрогнозировать и что-то сделать для того, чтобы уменьшить свои убытки. Это правильно, что власть набралась смелости и озвучила это неприятное решение заранее”, – подчеркнул Трахачев.

При этом он добавил, что ресторанная отрасль до сих пор не может вернуться к нормальной работе, так как ощущает последствия локдауна, который вводили еще в марте.

Справка Finance.ua:

  • Введение локдауна на 15 дней обойдется Украине примерно в 750 млн долларов США. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.
  • Для физлиц-предпринимателей работает сервис в приложении “Дія” для получения единовременного пособия в размере 8000 грн. Городские власти продлят льготы для столичного бизнеса, введенные в марте, в начале карантина.
По материалам Телеканал новин 24
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