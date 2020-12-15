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Эксперты подсчитали, сколько украинцы купили квартир в Польше

Эксперты подсчитали, сколько украинцы купили квартир в Польше

За прошлый год украинцы приобрели в Польше 3,2 тысячи квартир. В основном покупали в крупных городах – Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

Это на 40% больше всей недвижимости, которую купили иностранцы в 2019 году.

Таким образом наши граждане за прошлый год инвестировали больше всего средств в польскую недвижимость. Последний раз украинцы так активно скупали недвижимость в Польше еще в 2015 году. Чаще всего жилье покупали в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

Напомним, Украина попала в ТОП-10 стран с самым заметным ростом цен на жилье. В третьем квартале 2020 года цены на жилье в Украине выросли на 10,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Global House Price Index компании Knight Frank. Эксперты проанализировали динамику цен на жильё в третьем квартале в 56 странах мира на основании официальной статистики.

Справка Finance.ua:

  • Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева второй месяц подряд остается на прежнем уровне – 16 тыс. грн/кв. м. Практически без изменений и средний показатель по удаленности от города, разве что в радиусе до 5 км стоимость квадрата в ЖК поднялась на 1,7%, или 300 грн – до 17,8 тыс. грн/кв. м.

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По материалам ТСН
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