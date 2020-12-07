Украина попала в ТОП-10 стран с самым заметным ростом цен на жилье

В третьем квартале 2020 года цены на жилье в Украине выросли на 10,3%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Global House Price Index компании Knight Frank. Эксперты проанализировали динамику цен на жильё в третьем квартале в 56 странах мира на основании официальной статистики, передает prian.ru.

Так, средние цены на жильё в 56 исследуемых странах выросли на 4,5% в годовом исчислении. При этом, если во втором квартале доля стран, где цены снижаются, составляла всего 2%, за период с июля по сентябрь она достигла 16%.

ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жильё (третий квартал 2019 – третий квартал 2020):

Турция +27,3%;

Новая Зеландия +15,4%;

Люксембург +13,4%;

Словакия +11,8%;

Польша +10,9%;

Украина +10,3%;

Австрия +9,5%;

Россия +9,2%;

Нидерланды +8,5%;

Хорватия +8,3%.

Турция стала лидером рейтинга с ростом цен на 27,3%. Однако, если учитывать высокую инфляцию (14%), то реальный прирост составил всего 13%.

В третьем квартале 2020 можно было выделить рынки, на которых пандемия привела к росту продаж и цен на жильё (Новая Зеландия, Великобритания, США), рынки с незначительным влиянием пандемии (Китай, Франция, Германия) и те, на которых эпидемия заставила ценовую динамику свернуть в отрицательную сторону (Гонконг, Сингапур, Испания).

Болгария заняла 38 место с годовым ростом цен на 2,9%, Кипр – 41-е (+2,3%), Германия – 11-е (+7,8%), Чехия – 13-е (+7,7%), Франция – 20-е (+5,1%, Италия – 34-е (+3,4%), Греция – 36-е (+3,2%).

В пятёрку аутсайдеров вошли Марокко (-3,3%), Венгрия (-2,5%), Индия (-2,4%), Финляндия (-1,3%) и Испания (-1,1%).