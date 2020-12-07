Украина выпустила 12-летние еврооблигации на $600 млн

Украина 11 декабря провела прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
Этот дополнительный выпуск увеличил до $2,6 млрд общую сумму еврооблигаций, выпущенных в июле 2020 года с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года.
«Довыпуск состоялся с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», – сообщили в Минфине.
BNP Paribas и Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,2% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигация в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества – чрезвычайно важна для нас в этом непростом году», – заявил министр финансов Сергей Марченко.
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