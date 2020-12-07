Страны ЕС с самыми высокими расходами на "коммуналку"

В 2019 году семьи в Евросоюзе потратили €1,7 трлн (12,3% ВВП ЕС) на статью расходов, включающую жильё, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие источники энергии. Это представляет собою почти четверть (23,5%) от их общих потребительских расходов и является самой крупной статьей расходов, опережая категории «транспорт» (13,1%), «питание и безалкогольные напитки» (13%), «рестораны и отели» (8,7%) и «отдых и культура» (8,7%).
Об этом пишет Евростат.
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