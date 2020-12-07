Страны ЕС с самыми высокими расходами на "коммуналку"

В 2019 году семьи в Евросоюзе потратили €1,7 трлн (12,3% ВВП ЕС) на статью расходов, включающую жильё, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие источники энергии. Это представляет собою почти четверть (23,5%) от их общих потребительских расходов и является самой крупной статьей расходов, опережая категории «транспорт» (13,1%), «питание и безалкогольные напитки» (13%), «рестораны и отели» (8,7%) и «отдых и культура» (8,7%).

Об этом пишет Евростат.

Кто сколько тратит:

в 2019 году доля жилищных расходов семей оказалась наибольшей в Финляндии (28,8%), Словакии (28,4%) и Дании (27,9%), за которыми следовали Чехия (26,4%), Франция (26,2%), Швеция (25,8%) и Ирландия (25,4%);

на другом конце шкалы находятся Мальта (12,3%), Литва (14,9%), Кипр (15,6%) и Хорватия (16,2%), где зарегистрирована самая низкая доля расходов на жильё во всём Евросоюзе.

Динамика:

в период с 2009 по 2019 год доля жилья в общих расходах семей снизилась или осталась неизменной в большинстве государств-членов ЕС. Наибольшее снижение отмечено в Румынии (-7,5 процентных пунктов), Польше (-2,6), на Кипре (-2,5), в Венгрии (-2,3), Латвии (-2,2) и Словакии (-2,1);

напротив, эта доля увеличилась в 11 государствах-членах ЕС, но больше всего в Ирландии (+3,4 процентных пункта), Финляндии (+3,4), Нидерландах (+2,1), Бельгии, Люксембурге и Португалии (по +1,4).

Справка Finance.ua:

Чаще всего украинцы платят за коммуналку до 2 тысяч гривен.

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

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