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Сколько украинцы тратят на коммуналку (опрос Finance.ua)

Сколько украинцы тратят на коммуналку (опрос Finance.ua)

Часто с наступлением похолоданий украинцам приходится заблаговременно готовить свои кошельки, чтобы значительную часть зарплат “отдать” на оплату коммунальных услуг.

Finance.ua провел опрос среди читателей портала и выяснил, что чаще всего украинцы платят за коммуналку до 2 тысяч гривен. Среди респондентов таковых оказалась почти половина – 48%.

Четверть опрошенных отметили, что за коммунальные услуги в целом платят до 3 тысяч гривен в месяц.

Почти столько же было и тех, кто, очевидно, экономит и получает месячные счета на сумму до 1 тысячи гривен. Среди читателей Finance.ua такой вариант ответа выбрали 20% опрошенных.

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Наименьший процент участников опроса (2%) заявили, что их счета за потребленные жилищно-коммунальные услуги за месяц в среднем составляют до 5 тысяч гривен.

Кстати, в Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы.

Должники. И не все украинцы добросовестно платят коммуналку: по состоянию на сентябрь долги потребителей за коммунальные услуги выросли до 45 млрд грн. В КГГА заявили, что примерно 5% жителей столицы совершенно не рассчитываются за коммуналку.

Поэтому в Верховной Раде всерьез озаботились вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Нардепы зарегистрировали законопроект, согласно которому планируют повысить штрафы за коммунальные долги:

  • за неуплату коммуналки в течение года придется оплатить еще плюс 20% пени;
  • если не платить за потребленные услуги два года, пеня составит 30%, а три года – 50%.

Таким образом власть хочет заставить украинцев платить за ЖКУ вовремя.

Что же делать с долгами. Те, кто имеют долги за коммуналку, могут воспользоваться услугой рассрочки таких долгов. Для этого придется заключить договор о реструктуризации долга с предприятием, которое поставляет услугу. Инструкция по рассрочке долгов за каждый вид ЖКУпо ссылке.

По материалам Finance.UA
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