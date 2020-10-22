Сколько украинцы тратят на коммуналку (опрос Finance.ua)

Часто с наступлением похолоданий украинцам приходится заблаговременно готовить свои кошельки, чтобы значительную часть зарплат “отдать” на оплату коммунальных услуг.
Finance.ua провел опрос среди читателей портала и выяснил, что чаще всего украинцы платят за коммуналку до 2 тысяч гривен. Среди респондентов таковых оказалась почти половина – 48%.
Четверть опрошенных отметили, что за коммунальные услуги в целом платят до 3 тысяч гривен в месяц.
Почти столько же было и тех, кто, очевидно, экономит и получает месячные счета на сумму до 1 тысячи гривен. Среди читателей Finance.ua такой вариант ответа выбрали 20% опрошенных.
Наименьший процент участников опроса (2%) заявили, что их счета за потребленные жилищно-коммунальные услуги за месяц в среднем составляют до 5 тысяч гривен.
Кстати, в Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы.
Должники. И не все украинцы добросовестно платят коммуналку: по состоянию на сентябрь долги потребителей за коммунальные услуги выросли до 45 млрд грн. В КГГА заявили, что примерно 5% жителей столицы совершенно не рассчитываются за коммуналку.
Поэтому в Верховной Раде всерьез озаботились вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Нардепы зарегистрировали законопроект, согласно которому планируют повысить штрафы за коммунальные долги:
Таким образом власть хочет заставить украинцев платить за ЖКУ вовремя.
Что же делать с долгами. Те, кто имеют долги за коммуналку, могут воспользоваться услугой рассрочки таких долгов. Для этого придется заключить договор о реструктуризации долга с предприятием, которое поставляет услугу. Инструкция по рассрочке долгов за каждый вид ЖКУ – по ссылке.
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