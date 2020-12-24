5 признаков того, что пора сменить работу (инфографика)

Многие люди часто недовольны своим нынешним местом работы и теми задачами, которые приходится выполнять. И негатив вызывают различные факторы. Work.ua предлагает рассмотреть основные признаки того, что пора сменить работу или хотя бы подумать об этом.

1. Каждый рабочий день вы встречаете с ужасом. Утро перед работой начинается с самоуспокоения, потому что вы испытываете страх перед тем, что ждет вас в течение рабочего дня? Вы чувствуете, что живете по-настоящему только на выходных, но никак не в течение рабочей недели? Это верный признак того, что пора задуматься о смене работы. Составьте список плюсов и минусов вашего настоящего места работы и посмотрите, что перевесит.

2. Вы больше не достигаете личных целей благодаря работе. Чтобы работа приносила удовольствие, она должна вести человека к его личной цели. Она может выражаться как в виде достижений в рамках коллектива, содействия общему делу, так и в накоплении денег для финансовой стабильности или независимости.

Цель, которую вы хотите достичь на работе, – ваш личный выбор, она может быть какая угодно. Здесь вопрос в том, удовлетворяет ли ее ваша нынешняя работа. Если нет, время задуматься о том, чтобы перевернуть страницу.

3. У вас токсичный руководитель. Коллеги или начальник и подчиненный могут просто не сойтись характерами. Это нормально. Но есть разница между тем, чтобы не быть лучшими друзьями с начальником, и тем, что вас недооценивают, плохо управляют или используют в своих интересах.

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Чувствуете, что поговорили с начальником и с отделом кадров, выговорились родным или просто проигнорировали токсичное поведение босса и продолжили выполнять свою работу, а проблема никуда не делась? Возможно, пришло время поискать место, где вас будут ценить, где вы будете получать удовольствие от общения с руководством.

4. Вы больше не развиваете главные профессиональные навыки. В каждой профессии можно выделить основной набор навыков специалиста, которые он продолжает совершенствовать на протяжении всей своей карьеры. Когда на текущей работе вы больше не видите возможностей для развития и совершенствования этих навыков, то перестаете вкладывать энтузиазм в то, что делаете.

Ежедневно выполняете один и тот же алгоритм как робот? Это признак того, что впоследствии вам захочется что-то поменять – подход к исполнению обязанностей или же само место работы.

5. Работа вам не интересна. Ежедневно вы отрабатываете рабочую каторгу, а потом беретесь за то, к чему действительно лежит душа. Задумайтесь, возможно, вам стоит перейти на работу в ту сферу, к которой относится ваше хобби?

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