0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 591 0

5 признаков того, что пора сменить работу (инфографика)

5 признаков того, что пора сменить работу (инфографика)

Многие люди часто недовольны своим нынешним местом работы и теми задачами, которые приходится выполнять. И негатив вызывают различные факторы. Work.ua предлагает рассмотреть основные признаки того, что пора сменить работу или хотя бы подумать об этом.

1. Каждый рабочий день вы встречаете с ужасом. Утро перед работой начинается с самоуспокоения, потому что вы испытываете страх перед тем, что ждет вас в течение рабочего дня? Вы чувствуете, что живете по-настоящему только на выходных, но никак не в течение рабочей недели? Это верный признак того, что пора задуматься о смене работы. Составьте список плюсов и минусов вашего настоящего места работы и посмотрите, что перевесит.

2. Вы больше не достигаете личных целей благодаря работе. Чтобы работа приносила удовольствие, она должна вести человека к его личной цели. Она может выражаться как в виде достижений в рамках коллектива, содействия общему делу, так и в накоплении денег для финансовой стабильности или независимости.

Цель, которую вы хотите достичь на работе, – ваш личный выбор, она может быть какая угодно. Здесь вопрос в том, удовлетворяет ли ее ваша нынешняя работа. Если нет, время задуматься о том, чтобы перевернуть страницу.

3. У вас токсичный руководитель. Коллеги или начальник и подчиненный могут просто не сойтись характерами. Это нормально. Но есть разница между тем, чтобы не быть лучшими друзьями с начальником, и тем, что вас недооценивают, плохо управляют или используют в своих интересах.

Читайте также: Как правильно уволиться с работы

Чувствуете, что поговорили с начальником и с отделом кадров, выговорились родным или просто проигнорировали токсичное поведение босса и продолжили выполнять свою работу, а проблема никуда не делась? Возможно, пришло время поискать место, где вас будут ценить, где вы будете получать удовольствие от общения с руководством.

4. Вы больше не развиваете главные профессиональные навыки. В каждой профессии можно выделить основной набор навыков специалиста, которые он продолжает совершенствовать на протяжении всей своей карьеры. Когда на текущей работе вы больше не видите возможностей для развития и совершенствования этих навыков, то перестаете вкладывать энтузиазм в то, что делаете.

Ежедневно выполняете один и тот же алгоритм как робот? Это признак того, что впоследствии вам захочется что-то поменять – подход к исполнению обязанностей или же само место работы.

5. Работа вам не интересна. Ежедневно вы отрабатываете рабочую каторгу, а потом беретесь за то, к чему действительно лежит душа. Задумайтесь, возможно, вам стоит перейти на работу в ту сферу, к которой относится ваше хобби?

Кстати, ранее мы писали о том, что работникам советуют не спешить с решением об увольнении. Следует проанализировать, есть ли существенные причины для поиска другого места. 7 ложных причин для увольнения

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.