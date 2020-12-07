Фонд соцстраха с начала года выплатил 10 млрд грн больничных

С начала года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листы нетрудоспособности на общую сумму 10 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Всего по состоянию на сегодня ФССУ выплатил застрахованным лицам 10,7 млрд грн пособий по временной нетрудоспособности (сумма учитывает заявления-расчеты, которые поданы работодателями в конце декабря 2019 г. и профинансированы в январе 2020-го).
В январе-ноябре текущего года приняты на оплату больничные листы общей продолжительностью 29 миллионов 958 тысяч 759 дней. Пособия уже профинансированы Фондом социального страхования Украины для 2,1 миллиона человек.
Из них 338 тысяч 507 дней – оплачены за счет ФССУ – изоляция от COVID-19, на это направлено 66 млн гривен.
За 1 миллион 820 тысяч 954 дня ухода за больными детьми или родственниками Фонд компенсировал потерянный заработок в размере 559,3 млн гривен.
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